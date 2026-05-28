پەیامێک لە ڕێبەری باڵای ئێران بڵاوکرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیامێکی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی بە بۆنەی ساڵیادی کردنەوەی خولی یەکەمی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و دەسپێکی سێهەمین ساڵی چالاکیی مەجلیسی ١٢ی ئیسلامیی ئێران بڵاو کرایەوە.

لە پەیامەکەی ئایەتوڵڵا خامنەییدا جەخت کراوە کە پێویستە بڕیارنامەکانی پەرلەمان پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ و بەرچاویان لەگەڵ پرسە سەرەکییەکانی وڵات و پێداویستییەکانی خەڵک هەبێت و سەرنجیان لەسەر دروستکردنی هیوا و بنیاتنانی ئایندەی وڵات بێت.

ئاماژەش دراوە : کۆمەڵگا لە سەرووی هەموو شتێکەوە پێویستی بە بینینی نیشانەی ڕاستەقینەی هیوا و ڕێگایەکی سەقامگیر و ڕوانگەیەکی ڕوون بۆ داهاتوو هەیە تا بتوانێت لەسەر بنەمای پلان دابنێت و بجووڵێت.

نوێنەرانی پەرلەمان، بە هەڵوێست و بڕیارنامە و وتارەکانیان، دەتوانن مەجلیسی شۆرای ئیسلامی بکەنە دامەزراوەیەکی پێشەنگ بۆ دروستکردنی ئومێد؛ لەوانە، لە دۆخی ئێستادا، بە پاڵپشتی دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دادوەری، گرنگیدان بە دروشمی "ئابووری خۆڕاگری، لە سایەی یەکڕیزی نیشتمانی و ئاسایشی نیشتمانی" لە ساڵی ١٤٠٥، سەقامگیری ئابووری، کەمکردنەوەی هەڵاوسان، بەڕێوەبردنی نەختینەیی، بەرهەمهێنان، هەموارکردنەوەی پلانی پێشکەوتنی حەوتەم، و زیادکردنی بابەتی پەیوەست بە نۆژەنکردنەوە و ئاوەدانکردنەوەی زیانەکانی شەڕی سەپێندراوی دووەم و سێیەم، وەک کارنامەی سەرەکی و کێشانی نەخشەڕێگایەک بۆ دەوڵەت و کەرتەکانی دیکە لە بارودۆخی ئێستا و قۆناغی دوای جەنگدا.