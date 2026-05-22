دەستپێشخەری و هەڕەشەی ئێران بە هەند وەربگرن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپای پاسداران لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: پاش هێرشە بێئەنجامەکانی 13ی جۆزەردان و 10 ڕەشەمە و ڕووخانی گەمارۆی 13ی خاکەلێوە ، گریمانەکانی کۆشکی سپی سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنە ئاسان و خێراکان لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵە دەرچوون.

هەژماری بەکارهێنەری ڕێکخراوەکە لە درێژەی قسەکانیدا ڕایگەیاند: دەرەنجامی دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکا ئەوەیە: تێپەڕبوونی کات لە بەرژەوەندی ئێمەدا نییە و بۆ دەربازبوون لەو دۆخە سەختە فرە چینە، دەستپێشخەری و هەڕەشەی ئێران بە هەند وەربگرین.