  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١ ٠٨:٥١

دەستپێشخەری و هەڕەشەی ئێران بە هەند وەربگرن

دەستپێشخەری و هەڕەشەی ئێران بە هەند وەربگرن

ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپای پاسداران لە پۆستێکدا لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: دەرەنجامی دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکا ئەوەیە کە بۆ دەربازبوون لەو دۆخە سەختە فرە چینە، دەستپێشخەری و هەڕەشەی ئێران بە جددی وەربگرن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێکخراوی ئیتلاعاتی سپای پاسداران لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: پاش هێرشە بێئەنجامەکانی 13ی جۆزەردان و 10 ڕەشەمە و ڕووخانی گەمارۆی 13ی خاکەلێوە ، گریمانەکانی کۆشکی سپی سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنە ئاسان و خێراکان لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵە دەرچوون.

هەژماری بەکارهێنەری ڕێکخراوەکە لە درێژەی قسەکانیدا ڕایگەیاند: دەرەنجامی دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکا ئەوەیە: تێپەڕبوونی کات لە بەرژەوەندی ئێمەدا نییە و بۆ دەربازبوون لەو دۆخە سەختە فرە چینە، دەستپێشخەری و هەڕەشەی ئێران بە هەند وەربگرین.

News ID 59548

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت