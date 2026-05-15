ئەمریکا پێشنیارەکەی ئێرانی ڕەتکردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پێی ئەو زانیارییانەی بە تاران تایمز گەیشتووە، حکوومەتی ئەمریکا وەڵامی پێشنیاری نووسراوی ئێرانی سەبارەت بە کۆتایی هێنان بە شەڕ داوەتەوە.
ئەمریکا جارێکی دیکە بە ڕەتکردنەوەی پێشنیارەکانی تاران هەڵوێستی ڕەشبگیری خۆی بە تایبەت لە پرسی ئەتۆمی دووپاتکردەوە.
شایانی باسە کە ئێران پێشنیاری خۆی لەسەر بنەمای دانوستانی دوو قۆناغی خستەڕوو کە یەکەمیان دەبووە هۆی کۆتایی هاتنی شەڕ لە هەموو بەرەکاندا و ئەگەر مەرجەکانی ئێران جێبەجێ بکرایە قۆناغی دووەمی دانوستان کە لەسەر پرسی ئەتۆمی بوو دەست پێدەکرد.
