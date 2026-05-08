پەیامێکی نوێ لە سەرۆک کۆماری ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان، سەرۆکی ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: سیاسەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بریتییە لە فراوانکردنی پەیوەندی دۆستانە بە ڕێزگرتنی یەکتر و لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش.

ئاماژەی بەوەشکرد: سیاسەتی چەوسێنەری لە جیهانی داهاتوودا جێگەی نابێتەوە.

سەرۆک کۆمار زیادی کرد: ئەوەندەی لێبوردەیی ڕەگ و ڕیشەی لە کولتوری گەلەکەماندا هەیە، بەرەنگاربوونەوەی ستەم لە مێژووی ئەم خاکەدا دەدرەوشێتەوە. ئەم شوناسە بەردەوام دەبێت لە بەرزکردنەوەی ناوی ئێران