دانپێدانانی سێنتکام بە توانای بەرگری ئێران لە پێکانی فڕۆکەی ئێف 35ی ئەمریکایی

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە ڕاپۆرتی کەناڵی سی ئێن ئێن، فڕۆکەی شەڕکەری ئێف 35ی ئەمریکا پاش کرانە ئامانج، ناچار بوو بە شێوەیەکی نائاسایی و بەپەلە لە بنکەیەکی ئەمریکا لە ڕۆژاوای ئاسیا بنیشێتەوە؛ ڕووداوێک کە خودی ئەمریکاش دانی پێداناوە.

وتەبێژی ڕێکخراوەی تیرۆریستی سێنتکام جەختی کرد کە ئەم شەڕکەرە خەریکی ئەنجامدانی ڕاسپاردەییەک بوو لە ئاسمانی ئێران کە تووشی ڕووداو بوو.

هەرچەند هەوڵ درا کە وردەکارییەکانی ئەم ڕووداوە ئاشکرا نەبێت، بەڵام هەر ئەمەش بۆ تێگەیشتن لە ڕاستییەکی سەرەکی بەسە؛ سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئێران نەک تەنیا لەناونەچووە، بەلکوو هێشتا توانای بەرەنگاری لەگەڵ پێشکەوتووترین جیهازاتی سەربازی جیهانی هەیە.

ئەمە لە کاتێکدا ڕوو دەدات کە دۆناڵد ترامپ پێشتر بە ڕاشکاوی پاگەندەی کردبوو سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئیران تەواو لەناوچووە؛ ئێستا ئەو پاگەندە پرسیاری کەوتووەتە سەر کە ئەگەر سیستەمی بەرگری ئێران لە کار کەوتووە، چۆناوچۆنە یەکێک لە گرانترین و پێشکەوتووترین فڕۆکەی جیهان، بەوجۆرە دەکرێتە ئامانج و ناچار دەبێ پاشەکشێ بکات.

ئێف 35 وەک نمانەی پێشکەوتوویی و دەست باڵایی ئەمریکا، بۆ دزە کردنە ناو سیستەمی بەرگری پێشکەوتوو داڕێژراوە و رادار ناتوانێ بیبینێ. بەمەشەوە پێکانی ئەم شەڕکەرە نیشان دەدات کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئێران نەک تەنیا بەڕۆژ و کارامەیە، بەلکوو توانیویەتی خۆی لەگەڵ هەڕەشەکاندا ڕێک بخات.

ئەم ڕووداوە ستراتێژیکە دەبێ زیاتر لە ڕووداوێکی سەربازی سادە لێکبدرێتەوە. کرانە ئامانجی فڕۆکەیەکی ئێف 35 لە ڕاستیدا نمایشی توانای بەرپەرچدانەوەی ئیرانە؛ توانایەک کە دەتوانێ تێچووی هەرجۆرە سەربزێوییەکی سەربازی بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز بکاتەوە.

ئێران نەک تەنیا توانای بەرگری خۆی پاراستووە، بەڵکوو لە بواری بەرگری ئاسمانیدا گەیشتووەتە ئاستێک لە کارامەیی کە دەتوانێ دژوارترین هەڕەشەکان بەرپەرچ بداتەوە. ئەم بابەتە، هاوکێشە ئەمنییەکانی ناوچەکەی خستووەتە ژێر کاریگەری خۆیەوە و نیشان دەدات کە هەرچەشنە بڕیاردانێک سەبارەت بە بەرەنگاریی سەربازی لەگەڵ ئیران، دەبێ بە لەبەرچاو گرتنی ئەم راستیە نوێیە ئەنجام بدریت.