  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٥ ١١:٥٧

هەوڵی ئەمریکا بۆ دەرچوون لە شەڕی ئێران

هەواڵنێری کەناڵی ئەلعەرەبیە لە هەوڵی ئەمریکا بۆ چوونە دەرەوە لە شەڕ بەرانبەر ئێران هەواڵی دا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحەمەد سەیاد هەواڵنێری کەناڵی ئەلعەرەبیە جێگیر لە تەلئەبیب ڕاپۆرتی دا، لە سەرەتای شەڕی ئەمریکا دژی ئێران، واشنتۆن یارمەتی چەک و چۆڵی ئیسڕائیلی داوە و ئێستاش هەوڵ دەدات کە بە زووترین کات لەم شەڕە ڕزگاری بێت.

زیادیشی کرد: ئەمریکاییەکان بابەتی کەمیی ڕێژەی مووشەکەکانی ئیسڕائیلیان ئاشکرا کرد، ئەوان لە پشتی پەردەوە بە شێوازی جۆراوجۆر گوشار دەخەنە سەر ئیسڕائیل بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ.

هاوکات میدیاکانی ئەمریکا و ئیسڕائیل ڕایانگەیاند کە هێرشی مووشەکی و درۆنی ئێران لە چەندین بەرەی جیاواز وای کردووە کە مووشەکە پێوشوێنگیرەکانی ئیسڕائیل خێرا ڕوو لە کۆتایی بێت.

