میدیایەکی ئەمریکی: ئێران بە داخستنی گەرووی هورموز، ئەمریکای تێکشکاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی میدل ئیست مانیتۆر، لە ڕاپۆرتێک لەبارەی شەری داسەپاوەی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی دژی ئێران و هەڵمەتی داخستنی گەرووی هورموز لە لایەن هێزەکانی ئێرانەوە، ڕایگەیاند: داخستنی گەرووی هورموز تەنیا مانۆرێکی سەربازی نییە، بەڵکوو ئامرازێکە بۆ گوشاری لانی‌زۆری تا زلهێزان ناچار بکات کە هەلومەرجی نوێی ئێران قبووڵ بکات.

ڕاشیگەیاند: ئێران بە داخستنی ئەو گەرووە ستراتژیکە، ئەمریکای بەرەوڕووی داڕمانی پێگەیی کرد.