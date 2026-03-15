  ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ٢٠:٢٦

میدیایەکی ئەمریکی: ئێران بە داخستنی گەرووی هورموز، ئەمریکای تێکشکاند

ڕۆژنامەی میدل ئیست مانیتۆر، بە ئاماژە بە هەڵمەتی داخستنی گەرووی هورموز، ڕایگەیاند: ئێران بە داخستنی ئەو گەرووە ستراتژیکە، ئەمریکای بەرەوڕووی داڕمانی پێگەیی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی میدل ئیست مانیتۆر، لە ڕاپۆرتێک لەبارەی شەری داسەپاوەی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی دژی ئێران و هەڵمەتی داخستنی گەرووی هورموز لە لایەن هێزەکانی ئێرانەوە، ڕایگەیاند: داخستنی گەرووی هورموز تەنیا مانۆرێکی سەربازی نییە، بەڵکوو ئامرازێکە بۆ گوشاری لانی‌زۆری تا زلهێزان ناچار بکات کە هەلومەرجی نوێی ئێران قبووڵ بکات.
ڕاشیگەیاند: ئێران بە داخستنی ئەو گەرووە ستراتژیکە، ئەمریکای بەرەوڕووی داڕمانی پێگەیی کرد.

