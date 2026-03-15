میدیایەکی ئەمریکی: ئێران بە داخستنی گەرووی هورموز، ئەمریکای تێکشکاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی میدل ئیست مانیتۆر، لە ڕاپۆرتێک لەبارەی شەری داسەپاوەی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی دژی ئێران و هەڵمەتی داخستنی گەرووی هورموز لە لایەن هێزەکانی ئێرانەوە، ڕایگەیاند: داخستنی گەرووی هورموز تەنیا مانۆرێکی سەربازی نییە، بەڵکوو ئامرازێکە بۆ گوشاری لانیزۆری تا زلهێزان ناچار بکات کە هەلومەرجی نوێی ئێران قبووڵ بکات.
ڕۆژنامەی میدل ئیست مانیتۆر، بە ئاماژە بە هەڵمەتی داخستنی گەرووی هورموز، ڕایگەیاند: ئێران بە داخستنی ئەو گەرووە ستراتژیکە، ئەمریکای بەرەوڕووی داڕمانی پێگەیی کرد.
