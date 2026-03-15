AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ١٥:٢٣

سپای ورمێ: دزەی سیخۆری لە سنوورەکانی باکووری ڕۆژئاوای ئێران تێکشکا

فەرماندەی سپای شوهەدای ورمێ بە ئاماژە بە پیلانی دوژمنان بۆ ناهێمن‌کردنی سنوورەکانی وڵات لە لایەن گرووپگەلی جودایی‌خواز، وتی: بە هەوڵی ڕەزمەندەکان و خەڵکی هوشیاری پارێزگا، دزە سیخۆری لە سنوورەکاندا تێکشکا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار محەمەدحسێن ڕەجەبی لە چواردەیەمین گردبوونەوەی خەڵکی ورمێ لە مەیدانی ویلایەتی فەقێ، وێڕای نرخاندنی فرەچەشنیی ئیتنیکی و مەزهەبیی پارێزگای ورمێ، وتی: ئەوڕۆکە هاوپەیمانیی هەموو گەل و مەزهەبەکان، دەستبەرکەری ئاسایشی سەقامگیری ئێرانە.
ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە سنوورەکانی ئێران کوشتنگەی دوژمنانە، ڕاشیگەیاند: بە هەوڵی ڕەزمەندەکان و خەڵکی هوشیاری پارێزگا، دزەی سیخۆری و پیلانی ناهێمن‌کردنی سنوورەکانی وڵات لە لایەن گرووپگەلی جودایی‌خواز، لە سنوورەکانی پارێزگادا تێکشکا.

