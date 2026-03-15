ببینە مووشەکەکانی ئێرانی چۆن ئیسڕائیلی کاول کردووە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مووشەکەکانی ئێران بە تەواوەتی ئیسڕائیلی کاول کردووە و بووەتە هۆی ئاگرکەوتنەوەی بەرفراوان لە شوێنی پێکانەکان.
جیهان لە بەهێزی و پێشکەوتەیی پیشەی مووشەکی ئێران سەری سووڕماوە.
میدیا عەرەبییەکانی جیهان وێنە و ڤیدیۆی کاولکارییەکان و وێران بوونی شارەکانی ئیسڕائیل لە ئەنجامی هێرشە مووشەکییەکانی ئێرانی بڵاو کردەوە.
