شەڕ تا کەی درێژەی دەبێت/ قاڵیباف وڵام دەداتەوە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەدباقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئیکسدا نووسی: ترامپ بۆ دەسپێکی شەڕ، فریوی نتانیاهۆی خوارد و ئێستا تەواو لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەوەدایە. لەم جەنایەتە گەورەیەدا بۆ ئێران جیاوازییەک لە نێوان ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنیدا نییە. شەڕ تا گۆڕانی لێکدانەوە و پەشیمان‌کردنەوەی دوژمن درێژەی دەبێت.