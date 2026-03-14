بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، ڕؤژنامەی ئەمریکی والێستریت ژۆرناڵ ڕاپۆرتی دا، ئەرتەشی ئەمریکا هۆشداریی دابووە ترامپ کە کردنە ئامانجی ئێران دەتوانێت ئەو وڵاتە هان بدات بۆ داخستنی گەرووی هورمز بەڵام ترامپ تیمەکەی خۆی دەخاتە بەردەنگەوە و دەڵێت کە ئێران خۆی بەدەستەوە دەدات.
هەروەها هاتووە کە پێنتاگۆن نیگەرانە لە ئەوەی کە پاپۆرە جەنگیەکان کە نەوتهەڵگرەکان پاسەوانی دەکەن، بکرێنە ئامانج.
ڕۆژنامەی ئەمریکی: ڕاوێژکارانی ترامپ خوازیاری کۆتایی هێنان بە شەڕ لەگەڵ ئێرانن
ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی ئاماژەی دایە سەر هیوای پووچی سەرۆک کۆماری ئەمریکا بۆ خۆبەدەستەوەدانی ئێران و نووسی: ڕاوێژکارانی ترامپ خوازیاری چوونە دەرەوە لە شەڕ لەگەڵ ئێرانن.
