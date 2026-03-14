ڕۆژنامەی ئەمریکی: ڕاوێژکارانی ترامپ خوازیاری کۆتایی هێنان بە شەڕ لەگەڵ ئێرانن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، ڕؤژنامەی ئەمریکی والێستریت ژۆرناڵ ڕاپۆرتی دا، ئەرتەشی ئەمریکا هۆشداریی دابووە ترامپ کە کردنە ئامانجی ئێران دەتوانێت ئەو وڵاتە هان بدات بۆ داخستنی گەرووی هورمز بەڵام ترامپ تیمەکەی خۆی دەخاتە بەردەنگەوە و دەڵێت کە ئێران خۆی بەدەستەوە دەدات.

هەروەها هاتووە کە پێنتاگۆن نیگەرانە لە ئەوەی کە پاپۆرە جەنگیەکان کە نەوتهەڵگرەکان پاسەوانی دەکەن، بکرێنە ئامانج.