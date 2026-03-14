  1. جیهان
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٣ ١٦:٥٣

مێدیا ڕۆژاواییەکان: ئێران، ئەمریکای شۆک کرد؛ ترامپ گەییشتە بنبەست

دوابەدوای بەرگری یەکلایی ئێران لە بەرانبەر هێرشەکانی ئەمریکا، مێدیا ڕۆژاواییەکان پێیان وایە کە تواناییە سەربازیەکانی تاران، واشنتۆنی شۆک کردووە و ستراتیژی سەرۆک کۆماری ئەمریکا هەمبەر ئێران گەییشتووەتە بنبەست.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاپۆرتەکان باس لە ئەوە دەکات کە تواناییە بەرگریەکانی ئێران لە بەرەوڕوو بوونەوەی هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ، بووەتە هۆی سەرسووڕمانی ئەو وڵاتانە.
مێدیا ڕۆژاواییەکان پێیان وایە ڕوانگەی ئێستای ترامپ هەمبەر ئێران گەییشتووەتە خاڵی کۆتایی خۆی.
هەروەها ئاماژە دراوە کە بە تێپەڕینی کات، نەبوونی پلانێکی ڕێکوپێک لەلایەن سەرۆک کۆماری ئەمریکاوە بۆ ئێران زیاتر لە ڕابردوو ئاشکرا دەبێت و ئەو دۆخە دەتوانێت ببێتە هۆی شەۆک لە نرخی وزە و شێواوی لە بازاڕە جیهانیەکان.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت