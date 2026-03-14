مێدیا ڕۆژاواییەکان: ئێران، ئەمریکای شۆک کرد؛ ترامپ گەییشتە بنبەست

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاپۆرتەکان باس لە ئەوە دەکات کە تواناییە بەرگریەکانی ئێران لە بەرەوڕوو بوونەوەی هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ، بووەتە هۆی سەرسووڕمانی ئەو وڵاتانە.
مێدیا ڕۆژاواییەکان پێیان وایە ڕوانگەی ئێستای ترامپ هەمبەر ئێران گەییشتووەتە خاڵی کۆتایی خۆی.
هەروەها ئاماژە دراوە کە بە تێپەڕینی کات، نەبوونی پلانێکی ڕێکوپێک لەلایەن سەرۆک کۆماری ئەمریکاوە بۆ ئێران زیاتر لە ڕابردوو ئاشکرا دەبێت و ئەو دۆخە دەتوانێت ببێتە هۆی شەۆک لە نرخی وزە و شێواوی لە بازاڕە جیهانیەکان.
دوابەدوای بەرگری یەکلایی ئێران لە بەرانبەر هێرشەکانی ئەمریکا، مێدیا ڕۆژاواییەکان پێیان وایە کە تواناییە سەربازیەکانی تاران، واشنتۆنی شۆک کردووە و ستراتیژی سەرۆک کۆماری ئەمریکا هەمبەر ئێران گەییشتووەتە بنبەست.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاپۆرتەکان باس لە ئەوە دەکات کە تواناییە بەرگریەکانی ئێران لە بەرەوڕوو بوونەوەی هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل ، بووەتە هۆی سەرسووڕمانی ئەو وڵاتانە.
