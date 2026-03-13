شرۆڤەگەرێکی سەربازی: ئەمریکا پێی وانەبوو شەڕ درێژ بخایێنێت



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێلیجا مەگنیر، شرۆڤەگەری سەربازی بە کەناڵی "الجزیره"ی ڕاگەیاند کە ئەمریکاییەکان زیانی قورس بە بنکەکانیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و لە ئەنجامی کاردانەوەی ئێران پێشبینی نەدەکرد.

وتیشی: ئەمریکا خۆی بۆ درێژخایاندنی شەڕ بەو ڕادەیە ئامادە نەکردبوو. پێموایە ئەم ساتە زۆر ئەستەمە، چونکە ئەمریکاییەکان پێشبینیان نەدەکرد کە شەڕ بەو جۆرە درێژ بخایێنێت و کاردانەوەی ئێران و هاوپەیمانانی بەدواوە بێت و بەوجۆرە زیان بە ئەمریکاییەکان بگەیێنن و گەرووی هورموز دابخرێت.