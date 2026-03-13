  1. جیهان
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٢ ٢٠:١١

شرۆڤەگەرێکی سەربازی: ئەمریکا پێی وانەبوو شەڕ درێژ بخایێنێت

شرۆڤەگەرێکی سەربازی: ئەمریکا پێی وانەبوو شەڕ درێژ بخایێنێت

شرۆڤەگەرێکی سەربازی ڕایگەیاند: ئەمریکا پێشبینی نەدەکرد کە ئاوەها شەڕێک بەو ڕادەیە درێژ بخایێنێت و کاردانەوەی ئێران و هاوپەیمانانی بەدواوە بێت.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێلیجا مەگنیر، شرۆڤەگەری سەربازی بە کەناڵی "الجزیره"ی ڕاگەیاند کە ئەمریکاییەکان زیانی قورس بە بنکەکانیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و لە ئەنجامی کاردانەوەی ئێران پێشبینی نەدەکرد.
وتیشی: ئەمریکا خۆی بۆ درێژخایاندنی شەڕ بەو ڕادەیە ئامادە نەکردبوو. پێموایە ئەم ساتە زۆر ئەستەمە، چونکە ئەمریکاییەکان پێشبینیان نەدەکرد کە شەڕ بەو جۆرە درێژ بخایێنێت و کاردانەوەی ئێران و هاوپەیمانانی بەدواوە بێت و بەوجۆرە زیان بە ئەمریکاییەکان بگەیێنن و گەرووی هورموز دابخرێت.

News ID 58873

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت