ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر بازاڕی گەورەی تاران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوێنێ شەو، ئەمریکا و ئیسرائیل لە درێژەی هێرشەکانیاندا بۆ سەر ئێران، هێرشیان کردە سەر بازاڕی گەورەی تاران بە ناوی بازاڕی 15 ی جۆزەردان و خەساری قورسیان لە خەڵک دا.

هەروەها ڕاپۆرتەکان باس لەسەر هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر نەخۆشخانەیەکی خەیریە لە تاران دەکەن.

هەواڵنێری مێهە لە هێرشی ئیسرائیلی-ئەمریکی بۆ سەر ناوەندێکی دەرمانی و زاوزێ لە چوارڕێیانی گەڵووبەندەک لە شاری تاران دەکەن.