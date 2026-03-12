  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢١ ١٠:١٥

مێدیا ئیسرائیلیەکان: ئێران لەوانەیە لە شەڕەکەدا سەربکەوێت

ڕۆژنامەیەکی زایۆنی بە ئاماژە بە وردبینی و ئاستی مووشەکە هاوێژراوەکان لەلایەن ئێران و حزبوڵڵای لوبنانەوە نووسی کە درێژە کێشانی شەڕەکە لەوانەیە ئێران لە مەیداندا سەربخات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، ڕۆژنامەی زایۆنی معاریۆ دانی پێدانا کە حزبوڵڵا هەر زیندوو و چالاکە و مووشەکەکانی بە وردی بەرەو قووڵاییەکانی ئیسرائیل دەهاوێژرێت.
ئەو ڕۆژنامەیە دانی پێدانا کە شەڕەکەی ئێستا هاوشێوەی شەڕەکانی ڕابردوو نییە و لە زۆر بوارەوە جیاوازە.
ئدەو ڕۆژنامەیە زیادی دەکات: ئەو نیگەرانیە هەیە کە هەرچی کات تێدەپەڕێت، ئەو چەمکە لە جیهان دەسەلمێت کە ئەو شەڕە درێژخایەنە.

هەروەها دەڵی کە لە ئاوەها حاڵەتێکدا، ئێران لەوانەیە لە ئەو شەڕە بەهێزتر و تەنانەت لەوانەیە سەرکەوتوو دەربچێت.

