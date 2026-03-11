سپا هوشداری بە ئەمریکا دا: چاوەروانی تۆڵە و هەڵمەتی لێبڕاوانەتر بن

بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی قەرارگای ناوەندیی خاتەمولئەنبیا بە ئاماژە بە گۆڕانکارییەکانی ئەمدواییەی ناوچە ڕایگەیاند: شەوی ڕابردوو ئەرتەشی تیرۆریستیی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی پاش شکستیان لە مسۆگەرکردنی ئامانجە سەربازییەکانیان، یەکێک لە بانکەکانی وڵاتیان کردە ئامانج.

ڕاشیگەیاند: ئەو هەڵمەتە، نمانەی هەڵسوکەوتی ناڕەوا لە شەڕ دایە و نیشان دەدا کە چەندە دوژمنان لە مەیدانی شەڕدا دەستەوەستانن.

وتەبێژی قەرارگای ناوەندیی خاتەمولئەنبیا جەختیشی کرد: دوژمن بەو کارەی دەستی کۆماری ئیسلامی ئێرانی بۆ کردنە ئامانجی ناوەندە ئابووری و بانکییەکانیان لە ناوچەدا کردەوە و دەبێ چاوەروانی تۆڵە و هەڵمەتی بەرامبەر و لێبڕاوانەتری کۆماری ئیسلامی بن.