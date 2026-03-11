90 لەسەدی هێرشە مووشەکیەکانی ئێران سەرکەوتوون

ڕەزایی وتی: ئاستی سەرکەوتنی هێرشە مووشەکی و درۆنیەکانی ئێران بۆ سەر دوژمنان زیاتر لە 90 لەسەد خەمڵێندراوە و لە ڕۆژانی دواییدا، گورزی قورس لە دوژمن دراوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم ڕەزایی سەبارەت بە کۆبوونەوەی ئەوڕۆی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیس وتی: بە پێی دوایین لێکدانەوەکان، هاوکێشەی شەڕی سەپێندراوی گەلی ئێران بۆ سەر دوژمنانی ئیسرائیلی و ئەمریکی لە قازانخی ئێران گۆڕدراوە و داهێنانی کردەوە لە دەستی ئێراندایە.

ناوبراو وتیشی: ئاستی سەرکەوتنی هێرشە مووشەکییەکانی ئێران بۆ سەر دوژمنانی ئەمریکی و ئیسرائیلی زیاتر لە 90 لەسەدە.