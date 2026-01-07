وەزیری دەرەوەی ئێران: ئێستا کاتێکی گونجاو نییە بۆ دانوستان لەگەڵ ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی ئێران، لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە دۆخی دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا، وتی: ئێستا کاتی گونجاو نییە بۆ دانوستان و ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتەکانی ئەمریکا.

وتیشی: ئێمە هەمیشە ئامادە بووین بۆ دانوستان لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و ڕێزگرتنی یەکتر، بەڵام حکومەتی ئەمریکا لە ئێستادا ڕێبازێکی لەو شێوەیەی نییە.

سەبارەت بە ئامانجەکانی سەفەری داهاتووی بۆ لوبنان، وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئێمە هەوڵدەدەین پەیوەندییەکانمان لەگەڵ تەواوی کۆمەڵگەی لوبنان و حکومەتی لوبنان فراوانتر بکەین.

سەبارەت بەو پاگەندانە لەدەرەوەی ئێران سەبارەت بە ناڕەزایەتییە ناوخۆییەکان دەکرێت، سەید عەباس عێراقچی وتی: کێشەکانی ناوخۆی ئێران جگە لە گەلی ئێران پەیوەندییان بە هیچ کەسێکەوە نییە، ئێمەش شاهیدی ئەوە دەبین کە هەر ناڕەزایەتییەک یان پرسێک هەبێت، ئەوا چارەسەر دەکرێت، زۆریش هیوادارم کە وابێت. کێشە ناوخۆییەکانمان پەیوەندییان بە هیچ بیانییەوە نییە حکومەت."