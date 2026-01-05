سەرۆکی پەرلەمانی ئێران: دەبێ دەنگی ناڕەزایەتی خەڵک ببیسرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران وتی: جەختکردنی ڕابەری شۆڕش لەسەر جیاکردنەوەی ڕیزەکانی ناڕازی لە ئاژاوەگێڕان ڕێنوێنییە.

وتیشی: پێویستە لەگەڵ خۆپیشاندەران قسە بکەین، ناڕەزایەتییەکانیان حەقە و دەبێ هەموو هەوڵێک بۆ دروستکردنی سەقامگیری ئابووری بدرێت.

قاڵیباف ڕایگەیاند: ئیرادەی حکومەت جدییە و هیوادارین بە جێبەجێکردنی ئەو ڕێکارانەی گیراونەتەبەر، وەڵامی داخوازییە ڕەواکانی خۆپیشاندەران بدرێتەوە.

ناڕەزایەتیەکان دەبێت گوێیان لێ بگیرێت و ببنە هەوێنی گۆڕانکاری لە بەرژەوەندی گەل.

بەڵام بابەتی ئەو کەسانەی کە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ پەیوەستن بە خزمەتگوزارییە سیخوڕییەکانەوە و بەرپرسن لە دەستبەسەرداگرتن و وروژاندنی ناڕەزایەتییەکان جیایە و دەبێت بە زیرەکی و کاریگەرانە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت بۆ ئەوەی ئاسایش و ئارامی خەڵک نەکەوێتە مەترسییەوە.

ئەوەشی وت کە بە درێژایی مێژوو نەتەوەی ئێران چەندین بەکرێگیراو و خائینی لە شوێنی خۆیان داناوە و ئەمڕۆش زۆر ناخایەنێت دوژمن سەرەڕای هێنانی هەموو توانای هەواڵگری و ئەمنیەتی و میدیایی خۆی، جارێکی دیکە لەلایەن گەلی ئێرانەوە شکستی پێدەهێنرێت.