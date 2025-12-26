فەرهاد شامی: ئەگەر هەسەدە لەگەڵ ئیسرائیل پێوەندی بوایە، تورکیا نەیدەوێرا هێرش بکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرهاد شامی بەڕێوەبەری ناوەندی مێدیایی هێزەکانی هەسەدە لە گفتوگۆیەکدا ڕایگەیاند کە ئەگەر هەسەدە لەگەڵ ئیسرائیل پێوەندی هەبوایە، تورکیا نەیدەوێرا هێرش بکاتە سەری. ناوبراو وتیشی: پێش لە کۆتایی ساڵی زایینی مەزڵۆم کۆبانێ فەرماندەی هەسەدە سەفەری دیمەشق دەکات و بە ئامادەبوونی ئەمریکا، فەڕەنسا، بریتانیا و ژمارەیەک لە وڵاتانی عەرەبی، لەگەڵ حکومەتی دیمەشق دیدار و گفتوگۆ دەکات.

ناوبراو جەختی کرد: ئەگەر هەسەدە پێوەندی لەگەڵ ئیسرائیل پێوەندی بوایە تورکیا نەیدەوێرا هێرش بکاتە سەرمان و تۆمەتەکانی تورکیا لەسەر پێوەندی ئێمە لەگەڵ ئیسرائیل تەنیا بیانوویەکە بۆ دەستێوەردان لە دۆسیەی سووریا.