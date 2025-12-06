  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٥ ٢١:١٧

سپا دارودەستەیەکی ئاژاوەگێڕی لە تاران دەستگیر کرد

سپا دارودەستەیەکی ئاژاوەگێڕی لە تاران دەستگیر کرد

پەیوەندییە گشتییەکانی سپای حەزرەتی ئەبوولفەزل(دخ) لە ناسین و دەستگیریی دارودەستەی سەر بە ڕێکخراوی نفاق لە بەهارستانی تاران هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی سپای حەزرەتی ئەبوولفەزل(دخ) بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە ناسین و دەستگیریی دارودەستەی سەر بە ڕێکخراوی نفاق لە بەهارستانی تاران هەواڵی دا.

بە گوێرەی ڕاگەیێندراوی سپا، دوای پێوشوێن‌گرتنی شەوروژی و هەڵمەتی وردبینانەی هەواڵگرانەی سەربازانی بێ‌ناونیشانی ئیمام زەمان لە سپای بەهارستان و بە هاوکاریی دەزگای داد، ژمارێک لە دارودەستەی سەر بە ڕێکخراوی نفاق کە لە ڕۆژانی ڕابردوو دەستیان دابووە ئاگردانی حەوزەی عیلمییە، بنکەکانی بەسیج و مزگەوتەکان لە ئاستی شاری تاران دەستگیر کران.

News ID 57803

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت