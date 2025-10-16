  1. ئێران
پزشکیان: لە کێشەی ناوخۆیی دەترسم نەک ئەمریکا/ پشت بە خەڵک ببەستین سەر دەکەوین

سەرۆک کۆماری ئێران بە وتنی ئەوەی کە هەر شکست یان پێگەیەک بەهۆی شێوەی بەڕێوەبەرایەتیە، وتی: لە ئەمریکا و ئیسرائیل ناترسم و لە شەڕ و ئاژاوەی ناوخۆیی دەترسم، ئێمە ئەگەر یەکگرتوو بین بەسەر کێشەکاندا سەردەکەوین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە کۆبوونەوەیەکدا لە ئیسفەهان وتی: ئەگەر لە کارەکاندا سەربکەوین ئەنجامی بەڕێوەبەرایەتی دروستە و ئەگەریش شکست بهێنین هەر ئەنجامی بەڕێوەبەرایەتی بووە.

ناوبراو لە درێژە قسەکانیدا وتی: ئێمە لەسەر زێڕ خەوتووین بەڵام برسیمانە؛ تاوانبار ئێمە، بەرپرسان، سیاسەتوانان و یاسادانەرانە، تاوانبار ئەمریکا نیە.


سەرۆک کۆماری ئێران جەختی کرد: ئەبێ خەڵک ئەوە باوەڕ بکەن کە دەمانەوێت خزمەتیان پێبلەین نەک دەسەڵاتداری بکەین. ئەبێ بە بڕوا و بیرەوە بڵێین کە دەمانەوێت خزمەتگوزار بین نەک هەر دروشم بێت و کڵاو لەسەر خەڵک بنێین و کارێکی دیکە بکەین.

پزشکیان لە درێژەدا زیادی کرد: لە ئەمریکا و ئیسرائیل ناترسم لە کێشە و شەڕی ناوخۆیی دەترسم چەبکوو ئەگەر پێکەوە یەکگرتوو بین بەسەر هەموو کێشەکاندا سەردەکەوین و ئەگەر شەڕ بەین پێویستی بە ئەمریکا و ئیسرائیل نییە، خۆمام خۆمان دەڕووخێنین.





