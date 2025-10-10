خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی نەدرا بە ترامپ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرەڕای لۆبیکردنی جەماوەری ترامپ و فشارە بەرفراوانەکانی لەسەر دامەزراوەکانی نەرویج، ترامپ لە خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی بێبەش بوو.
لیژنەی نۆبڵیش ماریا کۆرینا ماچادۆی سیاسەتمەداری ڤەنزوێلی وەک براوەی خەڵاتەکە ڕاگەیاند.
ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بەدەست نەهێنا.
