  1. جیهان
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٨ ١٢:٥٥

خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی نەدرا بە ترامپ

خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی نەدرا بە ترامپ

ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بەدەست نەهێنا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرەڕای لۆبیکردنی جەماوەری ترامپ و فشارە بەرفراوانەکانی لەسەر دامەزراوەکانی نەرویج، ترامپ لە خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی بێبەش بوو.

لیژنەی نۆبڵیش ماریا کۆرینا ماچادۆی سیاسەتمەداری ڤەنزوێلی وەک براوەی خەڵاتەکە ڕاگەیاند.

