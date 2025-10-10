خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی نەدرا بە ترامپ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرەڕای لۆبیکردنی جەماوەری ترامپ و فشارە بەرفراوانەکانی لەسەر دامەزراوەکانی نەرویج، ترامپ لە خەڵاتی نۆبێلی ئاشتی بێبەش بوو.

لیژنەی نۆبڵیش ماریا کۆرینا ماچادۆی سیاسەتمەداری ڤەنزوێلی وەک براوەی خەڵاتەکە ڕاگەیاند.