سەرۆک کۆماری ئێران: داواکارییەکەی ئەمریکا جێگای قبووڵ کردن نییە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئەمریکاییەکان داوا دەکەن ئێمە هەموو یۆرانیۆمیان پێ بدەین و دواتر مانگێکمان دەرفەت پێ بدەن؛ گاڵتەجاڕییە!

پزشکیان ڕایگەیاند کە ئەگەر ناچار بین لە نێوان داواکارییە ناعەقڵانییەکانیان و سناپباکێکدا هەڵبژێرین؛ سناپباک هەڵدەبژێریت.

وتیشی: ئێمە هیچ نیازێکمان نییە لە NPT بکشێینەوە

زلهێزە دەرەکییەکان بە دوای بیانوویەکی ڕووکەشدا دەگەڕێن بۆ ئەوەی ئاگر لە ناوچەکە بەرن!

سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند کە ئەگەر سناپباک چالاک بکرێت، ڕێوشوێنی پێویست گیراوەتەبەر و وتی: بە لەبەرچاوگرتنی ئەو پەیوەندیانەی لەگەڵ دراوسێکانمان، وڵاتانی بریکس و شەنگەهای، هەروەها گەلی ئازیزی ئێران کە باوەڕیان بە وڵاتەکەیان و یەکپارچەیی خاک و شەرەف و شانازی هەیە، ئێمە لەم دۆخە دەردەچین.

هیوادارین ڕق و کینەی جیهان لە ئیسرائیل بە خێرایی کاریگەرییەکانی خۆی دەربخات

ڕاشیگەیاند: کردەوەکانی ئیسرائیل و ئەو پاڵپشتیەی کە ئەمریکا دەیکات، جگە لە ڕق و کینە بۆ هەموو خەڵکی ئازادی جیهان هیچی تر ناهێنێت و ئەم ڕەوتە لە دانوستانە نێودەوڵەتییەکاندا دروست بووە و هیوادارین ڕق و کینەی جیهان لە ئیسرائیل بە خێرایی کاریگەرییەکانی خۆی دەربخات.