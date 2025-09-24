ئێران وڕووسیا هێزگەی ئەتۆمی چێ دەکەن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تاران و مۆسکۆ یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان سەبارەت بە هاوکاری لە بنیاتنانی هێزگەی بچووکی ئەتۆمی لە ئێران واژۆ کردووە.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن کە لە نێوان ئێران و ڕووسیا واژۆ کراوە، هەنگاوی تایبەت بۆ جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژە ستراتژییە لە ئێراندا دەخاتە ڕوو.

سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ڕۆساتۆم، پێشکەوتنی پڕۆژە بەردەوامەکان و ئاسۆ و ئەجێندای ئومێدبەخش بۆ هاوکاری لە بواری وزەی ناڤۆکی ئاشتیانە تاوتوێ کرد.