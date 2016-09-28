به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له سومرییه نیوز، حهیدهر عهبادی، سهرۆک وهزیرانی عێراق له میانهی قسهکانی خۆی ڕایگهیاند که داوامان له سهرۆک کۆماری ئهمریکا کردووه تاکوو ژمارهی ڕاوێژکاره سهربازییهکانی خۆی له عێراق زیاد بکات.
به پێی ئهم ڕاپۆرته حهیدهر عهبادی، سهرۆک وهزیرانی عێراق له میانهی قسهکانی خۆی وتی: بۆ بهرز کردنهوهی ئامادهیی و ورهی زیاتری هێزه سهربازییهکانی عێراق له بهرانبهر گرووپی تیرۆریستی داعش داوام له ئۆباما کردووه تاکوو ژمارهی ڕاوێژکاره سهربازییهکانی خۆی له عێراق زیاد بکات.
ئهو له درێژهی قسهکانی خۆی ههر لهمبارهوه جهختی کرد: ڕاوێژکاره سهربازییهکانی ئهمریکا له چوارچێوهی هاوپهیمانییهکی نێونهتهوهیی بۆ پشتیوانی له هێزه سهربازییهکانی عێراق له شهڕی داهاتووی عێراق بۆ ئازاد کردنی موسڵ ئیش دهکهن؛ ئۆباماش ڕهزایهتی له سهر ئهم داوایه بووه.
سهرۆک وهزیرانی عێراق جهختی کرد: ژمارهی ڕاوێژکارهکان له دوای ئازاد کردنی موسڵ کهم دهبێتهوه و ڕۆڵی ئهوان شهڕ کردن نییه، بهڵکوو تهنیا ڕاهێنان به هێزه عێراقییهکان دهکهن.
شایانی باسه که سهرۆک وهزیرانی عێراق سهبارهت به موسڵ جهختی کرد: کاتی ئازاد کردنی شاری موسڵ دوای ئهوهی له ئامادهیی هێزهکانمان دڵنیا بووینهوه، ڕادهگهیهنین.
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