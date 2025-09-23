  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١ ٠٨:٤٥

ساڵی نوێی خوێندن لە ئێران بە ئامادەبوونی سەرۆک کۆمار دەستیپێکرد

ساڵی نوێی خوێندن لە ئێران بە ئامادەبوونی سەرۆک کۆمار دەستیپێکرد

ئەمڕۆ یەکی ڕەزبەر، ساڵی نوێی خوێندن لە ئێران دەستیپێکرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە ساڵڕۆژی کردنەوەی قوتابخانەکان لە ساڵی نوێی خوێندندا، لە ژێر ناوی " ڕۆژی زانست و نەورۆزی زانست"، سەرۆک کۆماری ئێران زەنگی خوێندنی لێدا.

مەسعوود پزشکیان لە قوتابخانەی ئیساری کچانی سەرەتایی لە تاران وتی: ئێوەی قوتابیان دەبێ فێری کارامەیی بن و، بە یارمەتی ئەو کارامەییانە، یارمەتی بنەماڵەکەتان، خزم و کەسوکار، ناوچە، وڵات و نیشتمان لە داهاتوودا بدەن.

لە درێژەی قسەکانیدا بۆ خوێندکارانی ئامادەبوو لە مەراسیمی کردنەوەی قوتابخانەکەدا، ئاماژەی بەوەشکرد: "ئەگەر بتانەوێت دەتوانن هەموو ئەم کارانە بکەن، ئێمەش لە دەوڵەت هەموو هەوڵێک دەدەین و هەموو پلاتفۆرمێکی مومکینتان بۆ ئامادە دەکەین ئازیزان، بۆ ئەوەی ئێوەی خوێندکار بتوانن بگەنە ئەو جێگە و پێگەیەی کە پێویستە پێی بگەین".

News ID 56905

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت