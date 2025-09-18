  1. تورکیا
ئەردۆغان: حکوومەتی تورکیا هەتا قیامەت دەمێنێتەوە

سەرۆک کۆماری تورکیا لە لێدوانێکدا وێرای داکۆکی لە یەکڕیزیی تورک، کورد و گەلانی تری ئەو وڵاتە، وتی: تورکیا دەسەڵاتی هەزار ساڵەی لە نیشتمانی خۆیدا هەیە و ئەو دەسەڵاتە تا ڕۆژی پەسڵان دەمێنێتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا لە لێدوانێک لە ڕیوڕەسمی هەڵبژادنی منداڵی خێزانی گیانبازان و کەم‌ئەندامانی جەنگی لە دامودەزگا دەوڵەتییەکان لە کۆمەڵەی کۆنگرە و کەلتووری گەل لە بێش‌تەپەدا، وتی: تورکیا و ئەم نیشتمانە میراتی گیانبازانی شەڕە و ئیمە لەم جوگرافیایەدا نە میوانین و نە داگیرکەر؛ بەڵکوو خاوەن‌ماڵڵین و هەزار ساڵە لێرەین و بە ئومێدی خودا تا ڕۆژی پەسلانیش لەم وڵاتەدا دەمێنینەوە.

ئەردۆغان لە درێژەدا ڕوانییە دۆخی گشتیی تورکیا و ناوچەکە و وتیشی: هەر بستێکی ئەم خاکە بە خوێنی گیانبەختکردووانی تێراو بووە و ئێمەش لە بەرامبەر پیلانی ناوخۆیی و دەرەوەیی وەستاوین و دەوەستین. ئێمە تورک، کورد، عەرەب، لاز و چەرکەسی لەم وڵاتەدا پێکەوە برا و هاوبەشین و تەنیا بە هاوڕیزییە کە دەتوانین بگەینە ئامانجی تورکیایەکی بەری لە تیرۆریزم.

سەرۆک کۆماری تورکیا هەروەها لە بەشێکی تر لە لێدوانەکانی ڕوانییە دۆخی ناوچە و ئیدانەکردنی هێرشەکانی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر غەزە، ڕایگەیاند: ئەوە گەل و دەوڵەتی تورکیایە کە دەنگی بەرزی ناڕەزایەتی لە دژی ئەو ستەمە بە گوێی جیهان دەگەیێنێت و ئێمە لەپاڵ چەوساواندا وەستاوین.

