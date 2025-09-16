لاریجانی گەییشە پێتەختی عەرەبستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران گەییشتە ڕیازی پێتەختی عەرەبستانی سعوودی.



ئەو سەفەرە لە درێژە و چوارچێوەی سەفەری خالد بێن سەلامن وەزیری بەرگری عەرەبستانی سعوودی بۆ تاران لە مانگی خاکەلێوەی 1404 ئەنجام دەدرێت.



عەلی باقری کەنی جێگری نێودەوڵەتی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی و محەمەد عەلی بەک راویژکاری کەنداوی فارسی وەزیری دەرەوە، لاریجانی هاوڕێیەتی دەکەن.



دیدار لەگەڵ بەرپرسانی باڵای باڵای عەرەبستان لەوانە وەزیری بەرگری و هەروەها دانوستان لەسەر پەرەپێدان بە هاوکاری ئابووری لە ڕیزی بەرنامەکانی ئەو سەفەرەیە.









