ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران پەیامێکی گرینگ بڵاو دەکاتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ، لە ئەو بەیاننامەدا هاتووە ، چەند خاڵ هەیە کە دەبێ لەسەر ڕاگەیاندن بکرێت:



1. دەقی ڕێککەوتننەکە بە گشتی هەمان شتە کە لە پەسەند کراوەکەی ئەو کومیتەدا هەبووە.



2. کومیتەی ئەتۆمی، لە هەموو خولەکاندا لەلایەن ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەییەوە ئیزنی بڕیاردانی پێدراوە و ئێستاش هەر وەکوو جاران کردەوەی نواندووە.



3. هەروەها سەبارەت بە ئەو ناوەندانە کە لەلایەن ئیسرائیل و ئەمریکاوە هێرشی کرایە سەر: یەکەم؛ دوای رەخساندنی هەلی پێویستی ئەمنەیتی و ئیمەنی، ئێران راپۆرتی خۆی دوای وەورگرتنی ڕای ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی پێشکەشی ئاژانس دەکات. دووهەم ئەوەی کە لە قۆناغی دواتر شێێوەی هاوکاری ئێران و ئاژانس سەبارەت بە ڕاپۆرتە نێردراوەکان بۆ ئاژانس، ئەبێ لە نێوان لایەنەکان ڕێککەوتن بکرێت و لەوانە بە پێی یاسای ناوخۆیی ئەبێ لەلایەن ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەییەوە پشت ڕاست بکرێتەوە.



4. ئەگەر هێرش بکرێتەوە سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکان ئەو ڕێککەوتنە ڕادەگیردرێت.









