  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٥ ڕەزبەر ٧ ١٠:١٤

بۆریس جانسۆن ڕایگه‌یاند:

بریتانیا ۱ملیۆن پۆند یارمه‌تی کوردی سووریا ده‌دات

بریتانیا ۱ملیۆن پۆند یارمه‌تی کوردی سووریا ده‌دات

بریتانیا به‌ مه‌به‌ستی خاوێن کردنه‌وه‌ی شاره‌ باکوورییه‌کانی سووریا له‌ مین زیاتر له‌ ۱.۳ ملیۆن دۆلار یارمه‌تی ده‌نێرێت.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ سپۆنتیک، وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی بریتانیا به‌ بڵاو کردنه‌وه‌ی ڕاگه‌یه‌ندراوێک ئاشکرای کرد که‌ ئه‌م وڵاته‌ به‌ مه‌به‌ستی خاوێن کردنه‌وه‌ی مین له‌و شارانه‌ی له‌م دواییه‌دا له‌ ده‌ستی گرووپی تیرۆریستی داعش ئازاد کراوه‌، ۱.۳ ملیۆن دۆلار یارمه‌تی به‌رپرسانی باکووری سووریا ده‌دات.

شایانی باسه‌ که‌ بۆریس جانسۆن، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی بریتانیا له‌ میانه‌ی سه‌ردانه‌که‌ی بۆ تورکیا ئه‌م هه‌واڵه‌ی ڕاگه‌یاند.

له‌م ڕاگه‌یه‌ندراوه‌ی وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی بریتانیادا هاتووه‌: له‌ درێژه‌ی هه‌وڵه‌کانی بریتانیا بۆ یارمه‌تی گه‌یاندن به‌ قوربانییه‌کانی مین له‌ سووریا، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی بریتانیا به‌ڵێنی داوه‌ که‌ به‌ مه‌به‌ستی خاوێن کردنه‌وه‌ی مین له‌و شارانه‌ی که‌ له‌ ده‌ستی داعش ئازاد بووه‌، بڕی یه‌ک ملیۆن پۆندی بریتانی یارمه‌تی شاره‌ باکوورییه‌کانی سووریا ده‌دات.

News ID 5679

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