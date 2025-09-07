ڕێبەری باڵای ئێران: کار و تێکۆشان بکەن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ئێوارەی ئەمڕۆ، ڕێبەری باڵای ئێران لە دیدارێکی لەگەڵ سەرۆک کۆماری و ئەنجومەنی وەزیرانی، "بژێوی خەڵکی" بە یەکێک لە پرسە گرنگەکانی وڵات ناوبرد و ئاماژەی بە پێویستی پتەوکردنی پێکهاتەکانی دەسەڵات و کەرامەتی نەتەوەیی کرد.

جەختیشیان لە ڕێوشوێنی جددیتر کردەوە بۆ "ڕێکخستنی بازاڕ" و چارەسەرکردنی نیگەرانییەکانی خەڵک سەبارەت بە بەرزبوونەوەی کۆنترۆڵنەکراوی نرخی کاڵاکان.

زیادیشیان کرد: لە جێی "دۆخی نە شەڕ و نە ئاشتی"دا، بەرزکردنەوەی بەرهەمهێنان، بەدواداچوونی بڕیارەکان تا بەدیهاتنی ئەنجامەکان، کەڵک وەرگرتن لە دەرفەتی هەبوو بۆ بنیاتنانی کۆدەنگی بۆ ئەنجامدانی ئەرکە گرنگەکان، چارەسەرکردنی کێشەی نیشتەجێبوون، دوورکەوتنەوە لە بەفیڕۆدان، بەتایبەتی لە دەزگاکانی دەوڵەتدا، و ڕاکێشانی سەرنجی بەرپرسان و نووسەران و کەسایەتییە گشتییەکان بۆ ڕوونکردنەوەی خاڵە بەهێزە ڕاستەقینە و هیوابەخشەکانی وڵات و کۆمەڵگا بسەپێت.

ڕێبەری هەروەها ئاماژەیان بە تاوان و کارەساتە دڕندانەکانی ڕژێمی زایۆنیستی لە غەززە کرد و وتیان: ڕێگای ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دۆخە، پچڕاندنی پەیوەندییە بازرگانی و سیاسییەکانی نێوان وڵاتانی ناڕازی بەتایبەت وڵاتانی ئیسلامی و ئەم ڕژیمەیە.