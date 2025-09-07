  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٦ ١٥:٤٢

ناوەڕۆکی دیداری عەمار حەکیم و عێراقچی لە تاران

حەکیم و عێراقچی جەخت لەسەر پتەوکردنی هاوکاریی دووقۆڵی و پابەندبوون بە ڕێککەوتنی ئەمنی عێراق و ئێران دەکەنەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەمار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەتی نیشتمانیی عێراق لە سەردانێکی فەرمی بۆ تاران لەگەڵ سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران دیدار و وتووێژی ئەنجامدا.

لەم دیدارەدا هەردوولا پێداچوونەوەیان به دوایین پێشهاتەکانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان عێراق و ئێران کردەوه و جەختیان له سەر به هێزکردنی هاریکاریی هاوبەش له بواره جیاجیاکان کردەوه .

هەروەها پرسە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکانی جێی نیگەرانی هەردوو وڵات لە تەوەرەکانی دیکەی گفتوگۆی نێوان حەکیم و عێراقچی بوون.
حەکیم ستایشی بەرگریی ئێران لە بەرامبەر هێرشەکانی ڕژێمی زایۆنیستی لە شەڕی ١٢ ڕۆژەی کرد و ڕایگەیاند کە ئێران بێ گومان سەرکەوتووی ئەم شەڕەیە و ئەمڕۆ وڵاتانی ناوچەکە و جیهان درکیان بە دەسەڵاتی ئەم وڵاتە کردووە.
سەرۆکی ڕەوتی حیکمەتی نیشتمانی عێراق زیاتر جەختی لە گرنگی بەردەوامی هەماهەنگی سیاسی و دیپلۆماسی نێوان بەغدا و تاران بۆ گەیشتن بە سەقامگیری ناوچەکە کردەوە.
هەروەها هەردوولا جەختیان له سەر بەردەوامی هاوکارییه ئەمنییەکان و پابەندبوون به ڕێککەوتنی ئهگەمنی عێراق و ئێران کردەوه .

