سەرۆک کۆماری ئێران: بەدوای شەڕەوە نین بەڵام بەرگری لە خۆمان دەکەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە دیدارێکی میدیایی لەگەڵ سێ چالاکی میدیایی-سیاسی بە ناوەکانی سەید محەممەد عەلی ئەبتەحی، عەبدوڵڵا گەنجی و عەلیرەزا موعزی، لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە هەڵوێستی دەوڵەت سەبارەت بە چالاککردنی سناپباک، مەسعوود پزشکیان ڕایگەیاند: ئێمە نامانەوێت شەڕ بکەین و لە ڕۆژی یەکەمەوە ئەمەمان وتووە، بەڵام لە شەڕیش ناترسین.

وتیشی: ئێمە بە هیچ شێوەیەک بەدوای چالاککردنی سناپباکەکەدا ناگەڕێین؛ بەڵام جێگای پرسیارە کە هەندێک وڵاتی ئەوروپی کە خۆیان زۆرێک لە یاسا نێودەوڵەتییەکان پێشێل دەکەن، ئەمڕۆ تۆمەتبارمان دەکەن بەوەی ڕێز لە چوارچێوەیەک ناگرین! چۆن دەتوانین ئەو جۆرە ئیدیعایانە لەم جۆرە وڵاتانە قبووڵ بکەین؟

سەرۆک کۆمار زیادی کرد: نیگەرانی سەرەکی من تەنانەت پێش ئەوەی باس لە سناپباک بکەم، کە ئاساییە نامانەوێت چالاک بکرێت، ئەوەیە کە لە ناوخۆی وڵاتدا ڕوودەدات. خەمی سەرەکی من لەو دەنگ و دروشمانە کە بەرز دەکرێنەوە کە دەیانەوێت ئەم یەکێتی و یەکگرتووییە تازەپێگەیشتووە کە تازە دەستی پێکردووە، تێکبدەن.