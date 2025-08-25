نەعیم قاسم: بەرخۆدان 17 ساڵ بەرگری کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المنار"، شێخ نەعیم قاسم ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان لە لێدوانێک بۆ ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنی یادی سەید عەباس عەلی مووسەوی، وتی: هەموو ئەو کێشانەی هەمانە بە هۆی دوژمنایەتی و داگیرکاریی ئیسرائیل و ئەمریکای پاڵپشتیەتی. دەوڵەت بەرپرسە لە تۆمارکردنی پلانێک بۆ گەڕاندنەوەی سەروەری بۆ لوبنان و بەبێ سەروەریی، سەقامگیری نابێت. بۆیە داوا لە دەوڵەت دەکەم کە لە ڕێگەی دیپلۆماسی و پڕچەک‌کردنی ئەرتەش و ستراتژیی بەرگرانە دانیشتنی چڕوپڕ بۆ ئەو مەبەستە بەڕیوە ببات و داوا لە حزب و بلیمەتانیش دەکەم یارمەتیی دەوڵەت بدەن.

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵا بە ئاماژە بەوەی کە "بەرخۆدان بۆ بەرگری و ڕزگاری و خاڵی بەرامبەر سووکایەتی و سەردانەواندن بۆ بیانییەکانە، وتیشی: ئەرتەش دەبێ پڕچەک و بەهێز بێت و بەرخۆدان هۆکارێکی گرینگە بۆ گەیشتن بەو مەبەستە. چونکە بەرخۆدان بۆ بەرەنگاربوونەوەی دوژمن دامەزراوە و دوژمن تێک دەشکێنێت و ئاستەنێکە لەبەردەم ئامانجەکانی دوژمن و پێش بە دەستدرێژیی دەگرێت و بۆ ماوەی 17 ساڵ ئەم کارەی لە دژی ئیسرائیل کردووە و ئەمە دەسکەوتێکی بێ وێنەیە.

نەعیم قاسم بە ورووژاندنی ئەم پرسیارە کە ئەگەر بەرخۆدان درێژەی نەبێ و تەسلیمی ئیسرائیل بکرێت، چ جێگرەوەیەک دەبێت؟، جەختی کرد: ئیسرائیل نابێ لە لوبناندا بمێنێتەوە و پڕۆژەی داگیرکارانەی لە ڕێگەی لوبنانەوە وەدی بێنێت. چونکە بڕیاری دەوڵەت لە ژێر گوشاری ئیسرائیلی و ئەمریکی دەرکراوە لە کاتێکدا کە ئێمە توانای بەرەنگاربوونەوەی ئیسرائیلمان هەیە و ئەم بابەتە درێژەی دەبێت.

ناوبراو سەبارەت بە چەکداماڵین لە حزبوڵڵا وێڕای جەخت لەوەی کە "چەک ڕۆح و شەڕەف و نیشتمان و کەرامەتی ئێمەیە"، هوشداریشی دا: ئێمە لایەنگرانێکی زۆرمان هەیە و نیوەی زیاتری خەڵکی لوبنان پاڵپشت و لایەنگری ئێمەن و ئەوی بەدوای چەکدانانی حزبوڵڵایە، بەدوای گرتنی ڕۆح و گیانی ئەو خەڵکەیە. کەواتە نەک هەنگاو بە هەنگاو و نە ڕێگەیەک بۆ باجدان قبووڵ ناکەین. ئەوان دەبێ سەرەتا ڕێککەوتنەکە ڕاپەڕێنن، پاشان سەبارەت بە ستراتژیی بەرگری گفتوگۆ دەکەین و پێویستە دەوڵەتیش پابەند بێت بە ڕێککەوتنەکان و ئێمەش بەوەی بەڵێنیمان داوە، پابەند دەبین.