تازیەباران لە بارەگای ئیمام ڕەزا کۆ بوونەتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ملیۆنان زیارەتکار لە ناوچە جیاجیاکانی ئێران و جیهانی ئیسلامەوە لە ساڵڕۆژی شەهادەتی ئیمام ڕەزا لە مەشهەد و بارەگای ئیمام رەزا کۆ بوونەتەوە و بە بەڕێوە بردنی ڕێوڕەسمگەلێکدا خەریکی تازیەباری ئیمامی هەشتەمیانن.



دەستەکانی تازیەباری لە کاتژمێرە سەرەتاییەکانی سەرلەبەیانی ئەمڕۆوە لە شەقامەکانی نزیک لە بارەگاکە بەرەو مەزارگەی ئیمام ڕەزا کەوتوونەتە ڕێ و ڕێوڕەسمی تازیەباری لە ناوچە جیاجیاکانی ئەو شارە خەریکە بەڕێوە دەچێت.





حەماسەی ژنان گێڕانەوەیەک لە عەشق و گیانفیدایی

مەشهەد لە ساڵڕۆژی شەهادەتی حەزرەتی بنی مووسا ڕەزا، پڕە لە بۆنی غەم و عەشق. ئەمڕۆ سەرلەبەیانی وەکوو ساڵانی ڕابردوو ژنانی گەڕەکی کۆنی نوغانی مەشهەد وەکوو دایکان و ژنانی پێشوو لە حاڵێکدا کە لقە گوڵیان بەدەستەوە بوو دوای تازیەباری لە مزگەوتی گەڕەکی خۆیاب، هاوکات بە شێوەی بەکۆمەڵ بەرەو بارەگاکە کەوتوونەتە ڕێ.







ڕێوڕەسمی سەرەکی ئەو کۆبوونەوە گەورە لە هەیوانی حەزرەتی زەهرا بەڕێوە دەچێت و بەشگەلێک وەکوو وتەدان، تازیەباری و بەڕێوەچوونی شانۆی ئایینی دەگرێتەوە کە هەر یەکە بە ئامانجی قووڵ کردنەوەی مەعنەویەت و زیندوو هێشتنەوەی فەرهەنگ و مێژوویی وەلایی بەڕێوە دەچێت.



پارکینگەکانی مەشهەد پڕن

دەفرایەتی پارکینگەکانی ناوەندی شاری مەشهەد پڕن و خەڵک بەس دەتوانن لە پارکینەکانی جەنەت، تەوحید و سەعدی کەڵکوەربگرن.







