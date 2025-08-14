  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٣ ١٠:٣٣

کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە پاگەندەی نتانیاهۆ

لە وەڵامی پاگەندەی ناتانیاهۆ سەبارەت بە "ئیسرائیلی گەورە"، وەزیری دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: میدیاکانی ڕۆژئاوا بە گشتی هەرکەسێک باسی بیرۆکەی زایۆنیستی "ئیسرائیلی گەورە" بکات بە "دژە جوولەکە" تۆمەتباری دەکەن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، لە کەناڵی ئێکس، ئەو پرسیارەی کرد کە "ئەگەر نەتانیاهۆ خۆی دان بەوەدا بنێت، هێشتا دژە جوولەکەیەتی؟"

نووسیویەتی: ناتانیاهۆ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵێکی تەلەفزیۆنی ئیسرائیل ڕایگەیاندووە کە لە "ئەرکێکی مێژوویی و ڕۆحی"دایە و زۆر حەزی لە ڕوانگەی "ئیسرائیلی گەورە"یە، کە ناوچەکانی سەر بە دەوڵەتی داهاتووی فەلەستین و ئەگەری هەیە بەشێک لە ئوردن و میسر لەخۆدەگرێت.

ناوبراو زیادی کرد: شایانی باسە کە میدیای ڕۆژئاوا بەزۆری هەرکەسێک باسی بیرۆکەی زایۆنیستی "ئیسرائیلی گەورە" بکات بە "دژە جوولەکە" تۆمەتباری دەکەن.

