کاردانەوەی ئێران بە بڕیارەکەی نتانیاهۆ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، پلانی ڕژێمی زایۆنی بۆ داگیرکردنی سەربازیی شاری غەززە و گواستنەوەی دانیشتووانی بە زۆرەملێی بە پلانێک بۆ تەواوکردنی ژینۆسایدی گەلی فەلەستین وەسف کرد و بە توندی ئیدانەی کرد.

ناوبراو جەختی کرد: هەڕەشەی داگیرکردنی بە تەواوەتی غەززە لە لایەن تاوانبارانی حوکمڕانی خاکی مێژوویی فەلەستین، کە لە لایەن دادگای تاوانە نێودەوڵەتییەکانەوە بانگ کراون و هەروەها لە لایەن دادگای نێودەوڵەتیی دادوە وەک تاوانی ژینۆساید بەدواداچوون بۆ کردەوەکانیان دەکرێت، نیشانەیەکی دیکەی ڕوونی نیازی تایبەتی ڕژێمی زایۆنیستییە بۆ پاکتاوکردنی نەتەوەیی غەززە و ئەنجامدانی ژینۆساید دژ بە فەلەستینییەکانە، جیهان نابێت بێ دەنگ بێ.

بەقایی بە جەختکردنەوە لەسەر بەرپرسیارێتی یاسایی و ئەخلاقی هەموو دەوڵەتێک و نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ڕاگرتنی ژینۆساید و تاوانە قێزەونەکان کە لە فەلەستینی داگیرکراودا ئەنجام دەدرێن، بەردەوامی هاوبەشی ئەمریکا و هەندێک وڵاتی تری ڕۆژئاوایی لەگەڵ تاوانەکانی ڕژێمی زایۆنیستی شەرمەزار کرد.

هەروەها ئاماژەی بە داخوازیی فەرمی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە سکێرتاریەتی ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی و هەروەها دەوڵەتی سعوودیە وەک وڵاتی مەڵبەندی و تورکیا وەک سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی، بۆ بەڕێوەبردنی دەستبەجێ دانیشتنێکی بەپەلەی ئەم ڕێکخراوە، کرد و خوازیاری کاردانەوەی یەکگرتوو لە لایەن وڵاتانی ئیسلامی بۆ یارمەتیدانی خەڵکی ستەملێکراوی فەلەستین بوو.