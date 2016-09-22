شەرقات لە داعش پاک کرایەوە

فەرماندەی ئۆپراسیۆنی شەرقات لە پارێزگای سەلاحەددین لە ڕزگارکردنی بە تەواوەتی ئەم شارە لە بندەستی داعش هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کەناڵی سومریە نیوز، فەرماندەیی ئۆپراسیۆنی شاری شەرقات رایگەیاند کە ئەم شارە بە تەواوەتی لە بندەستی گرووپی تیرۆریستی داعش ڕزگار کراوە.

لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە ئازادکردنی شاری شەرقاتی هەڵکەوتە لە پارێزگای سەلاحەددین پاش ئازادکردنی بینای فەرمانداریی ئەم شارە هاتەدی.

بە گوێرەی هەواڵی دەزگاکانی راگەیاندن،هێزە سەربازییەکانی عێراق تەنیا لە ماوەی ۷۲ کاتژمێردا و لە ئۆپراسیۆنێکی قورس و بە هێرشی بەردەوام بۆ سەر تیرۆریستانی داعش توانیان شەرقات کۆنتڕۆڵ بکەنەوە.

سوپای عێراق ئەمرۆ پێنج شەمە ئاڵای وڵاتی دووبارە لەو شارە هەڵکردەوە.