به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ڕاشا تودهی، بڕیار وایه که ئهمڕۆ، ئهنجومهنی ئاسایشی نهتهوه یهکگرتووهکان کۆبوونهوهیهکی داخراو سهبارهت به بهکارهێنانی چهکی کیمیایی له سووریا بهڕێوه ببات.
لهم کۆبوونهوهدا، ڕاپۆرتی لێژنهی هاوبهشی سهر به نهتهوه یهکگرتووهکان و ڕێکخراوی قهدهغهی چهکی کیمایی سهبارهت به بهکارهێنانی چهکی کیمایی له سووریا، له لایهن وڵاتانی جیهانهوه بهڕێوه دهچێت.
ئهمریکا، فهڕهنسا و بریتانیا پێشتر له ئهنجومهنی ئاسایش داوایان کردبوو که سهبارهت به چهکی کیمیایی له سووریا کۆبوونهوهیهک بهڕێوه ببات.
ئهم لێژنهیه له ساڵانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ لێکۆڵینهوهی سهبارهت به بهکارهێنانی چهکی کیمیایی له سووریا و له لایهن جهمسهره شهڕکهرهکانی ئهم وڵاتهوه ئهنجام داوه و ڕاپۆرتهکهی له ڕۆژی ۲۴ی ئهم مانگه به ئهنجومهنی ئاسایش ڕادهست کردووه.
لهم ڕاپۆرتهدا ئاماژه کراوه که گرووپی تیرۆریستی داعش له ڕۆژی ۲۱ی ئاگوستی ۲۰۱۵ له دهوروبهری حهڵهب چهکی کیمیاییان بهکار هێناوه. لهم ڕاپۆرتهدا ههروهها پاگهنده کراوه که هێزهکانی سوپای سووریا له ئاڤریلی ۲۰۱۴ و مارسی ۲۰۱۵ له ئهدلهب چهکی کیمیاییان بهکارهێناوه.
دهوڵهتی سووریا له سێپتامبهری ۲۰۱۳وه ههموو ههنبانهکانی چهکی کیمیایی خۆیی ڕادهستی کۆمهڵگای نێونهتهوهیی کرد، ئهمهش له چوارچێوهی ڕێککهوتنێک له نێوان مسکۆ و واشنتۆندا ئهنجام بوو.
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