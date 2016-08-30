سیاسهتوانی کورد و ئهندامى پێشووى پهرلهمانى عێراق دهڵێت: "پشت بهستنى ههرێمى كوردستان به توركیا كارێكى ههڵهیه. "
به ڕاپۆرتی ئاژانسی ههواڵی مێهر، "دكتۆر مهحمود عوسمان" لهلێدوانێكدا بۆ "میللهت" وتى: تورکیا دژی کورده ئهگهر كوردێك له ههسارهى مهریخیش بجوڵێتهوه توركیا پهلامارى دهدات و ههر بۆیه ئهو وڵاته جێگهى پشت پێبهستن نیه".
جهختیشی لهوه کردهوه که " پێویسته ههرێم گفتوگۆى جدى بكات لهگهڵ حكوومهتى عێراق بۆ چارهسهركردنى كێشهكان".
ڕاشیگهیاند "ههموو دنیا پێمان دهڵێت ههرێمى كوردستان بهشێكه له عێراق، هێشتا ههرێم جیانهبۆتهوه، بۆیه مادام بهشێكین لهم وڵاته، بمانهوێت یاخود نا، دهستوورێك ههیه پێكهوهمان گرێدهدات، لهبهرئهوه دهبێت گفتوگۆى جدى لهگهڵ عێراق بكرێت.
Your Comment