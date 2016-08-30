سکاڵای بنەماڵەی ئیمام مووسا سەدر لە کوڕی موعەمەر قەزافی

بە راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە کەناڵی ئەلمەنار، بنەماڵەی ئیمام مووسا سەدر سکاڵایێکیان تۆمار کردووە و ڕادەستی دادستێنی گشتی پێداچوونەوەی لوبنانیان کرد دژ بە کوڕی دیکتاتۆری پێشووی لیبیا.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە بنەماڵەی ئیمام مووسا سەدر سکاڵایێکیان دژی هانیباڵ قەزافی کوڕی موعەمەر قەزافی بە تۆمەتی بەشداری لە ڕفاندنی ئیمام مووسا سەدر و دوو هاوڕێی تۆمار و ڕادەستی دادستێنی گشتی دادگای پێداچووونەوەی لوبنان کردووە.
بنەماڵەی ئیمام مووسا سەدر لە سەرماوەزی ٩٤یشدا دوابەدوای دەسبەسەر کردنی هانیباڵ قەزافی لە لایەن هێزە ئەمنییەکانی لوبنانەوە دژ بە ناوبراو سکاڵیان تۆمار کردبوو.
هەینی هەفتەی داهاتوو ( ٢ی سێپتامبەر )یش کاتی دیاری کراو بۆ لێپرسینەوەی قەزافی ڕاگەیێندراوە و بنەماڵەی ئیمام مووسا سەدر چەندنی بەڵگەیان پێشکەش کردووە کە نیشان لە بەشداری هانیباڵ قەزافی لە ڕفاندنی ئیمام مووسا سەدر دەدات.
بە تایبەت ئەوەی کە ناوبراو لە سیستەمی ئەمنیەتی موعەمەر قەزافی دزەی زۆری هەبووە و هێشتاش کۆنترۆڵی گرووپگەلێکی لە دەست دایە.
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