به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ئهلمهنار، وتهبێژی وهزارهتی دهرهوهی ئهمریکا له میانهی لێدوانێکیدا ، وتی: فڕۆکهکانی ئهمریکا توانای خستنه خوارهوهی فڕۆکه سوورییهکانیان ههیه، ئێمه به دهوڵهتی سووریا دهڵێین لهو ناوچانهی که هاوپهیمانی دژه داعشی تێدایه دوور بکهونهوه.
شایانی باسه که واشنتۆن ههفتهی پێشوو بۆ یهکهمین جار فڕۆکهکانی خۆیی بۆ پشتیوانی له ڕاوێژکاره سهربازییهکانی ئهمریکا و هێزه کوردییهکان نارده ئاسمانی حهسهکه، ماوهی یهک ههفتهیه که له نێوان کوردهکانی سووریا و سوپای سووریا له حهسهکه شهڕێکی قورس دهستی پێکردووه.
ئهو له درێژهی قسهکانی خۆی وتی: بهربژاری ههڵبژاردنهکانی سهرۆک کۆماری ئهمریکا له حزبی دیموکڕاتیش له ڕاگهیاندنی ناوچهی دژه فڕین له سووریا پشتیوانی دهکات، ئهگهرچی ئهم گهڵاڵهیه تێچووی زۆره و ناکرێت ئهنجام ببێت.
ئهو ههروهها ئهمهی به هۆشدارێک بۆ فڕۆکه ڕووسییهکانیش ناو برد و جهختی کرد که ئهگهر هێزهکانی ئهمریکا هێرشیان بکرێته سهر، ئهوه مافی ئهوهمان ههیه له خۆمان بهرگری بکهین.
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