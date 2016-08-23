به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ڕاشا تودهی، بهرپرسێکی ئهمنی ئاڵمانیا ڕایگهیاند که ڕێژهی ئهم ژماره ڕاسپارده نهێنییهی تورکیا له وڵاتی ئهڵمانیا تهنانهت له سیخۆڕهکانی ئاڵمانیای ڕۆژههڵاتی له سهردهمی شهڕی سارد زیاتره.
بهرپرسێکی نهناسراوی ههواڵگریی ئاڵمانیا به ڕۆژنامهی دی ڤۆڵتی وت که ڕێکخرای ههواڵگری تورکیا زیاتر له ۶ ههزار ئهندامی له ئاڵمانیا ههیه که ههموویان چالاکن. ئهم ۶ ههزار کهسه تهنیا زانیاری کۆناکهنهوه بهڵکو له سهرکوت کردنی دژبهرهکانی تورکیا بهشداری دهکهن. کاتی خۆی وهزارهتی ئاسایشی ئاڵمانیای ڕۆژههڵاتیش که ناودار بوو سیخۆڕی یهکجار زۆری ههیه، ئهوهنده هێزی نهبوو.
لهم ڕاپۆرتهکهدا هاتووه که بهرپرسانی ئاڵمانیا وتوویانه که دهزگای ههواڵگری و ئاسایشی نهتهوهیی تورکیا تۆڕێک پێکهاتوو له ۶۰۰۰ ڕاسپاردهیه به چاودێری و سهرپهرهشتی ۵۰۰ هاووڵاتی به ڕهگهز تورک که له سهرانسهر ئهڵمانیا دا چالاکن.
ئاماژه دروه که ئهم هێز نهێنیانه دژی جهماعهتی گولهن چالاکی دهکهن و ههروهها ههر کهس دژی تورکیا بێت، سهرکوتی دهکهن. ههروهها ئاماژه دراوه که ئهم ۶ ههزار کهسه کێشهی گهورهشیان بۆ دام و دهزگا ههواڵگرییهکانی ئاڵمانیا دروست کردووه.
لهمبارهوه هانس کریستین شترۆبل ئهندامی حزبی سهوزی پارلمانی ئاڵمانیا وتی: دهزگای ههواڵگری تورکیا له ئاڵمانیا چالاکی نایاسایی دهکات و ئاڵمانیا دهبێت بهر بهم چالاکیانه بگرێت.
کلهمهنس بینگر، سهرۆکی لێژنهی کۆنترۆڵی پارلمانی ئاڵمانیاش جهختی کرد: ئاڵ و گۆڕهکانی ئهم دواییهی تورکیا نهک ههر دۆخی ئهمنی که هاوکارییهکانی نێوان ههر دوو وڵاتی تووشی ئاڵۆزی کردووه.
شایانی باسه که ساڵی ۲۰۱۵ و به هۆی قهیرانی پهنابهرهکان پهیوهندییهکانی نێوان ئاڵمانیا و تورکیا ناکۆکی زۆری تێکهوت و دواجار کودهتاکهی ئهم دواییهی تورکیا ئهوهندهی دیکه ئهم ناکۆکییانهی قووڵ کردهوه و تورکیا داوای کردووه تاکوو ئاڵمانیا و وڵاتانی ئهورووپایی ڕێگه به چالاکی کهسانی سهر به گرووپی فهتحوڵا گولهن نهدهن.
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