داعش ۱٤ عێراقی لە ناو ئاودا خنکاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلعالەم، سەرچاوەیەکی ناوچەیی لە نەینەوای عێراق وتی کە داعش ۱٤ شارۆمەندی عێراقی خستە نێو قەفەسەی ئاسنیەوە و فڕێی دایه‌ ناو ئاوه‌وه‌ تا خنکان.



بە پێی ئەم هەواڵە سەرچاوەکە هەر لەم پێوەندیەدا وتی: ئەم ۱٤ کەسە بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ هێزە دەوڵەتیەکان و کوردەکان لە ناوچەی ئەلفەیسەڵە، لە ناوەندی مووسڵ کوژران.



ئەم سەرچاوەیە کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێ، وتی: داعش پاش دەرکردنی مۆڵەت لە دادگای خۆی کە ناسراو بە دادگای شەرعی ویلایەتی نەینەوایە، لە کوژرانی ئەم کەسانە فیلمی گرتووە.



جێی باسە، گرووپی تێرۆریستی داعش پاش کۆنترۆڵی مووسڵ لە مانگی جۆزەردان، هەزاران کەس لە شارۆمەندانی بە بیانووی جۆراوجۆر کوشتووە.