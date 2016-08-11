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AP ١٣٩٥ گەلاوێژ ٢١ ٠٩:٤٥

سێناتۆری ئەمریکی:

ناوی سیخوڕێکی به‌ڕه‌گه‌ز ئێرانی لە ئیمەیلی " کلینتۆن"دا دۆزرایه‌وه‌

ناوی سیخوڕێکی به‌ڕه‌گه‌ز ئێرانی لە ئیمەیلی " کلینتۆن"دا دۆزرایه‌وه‌

تام کاتێن، سێناتۆری ئەمریکایی ڕایگەیاند کە ناوی " شەهرام ئەمیری" سیخوڕی ئەمریکا که‌ به‌ڕه‌گه‌ز ئێرانی بووه‌، لە نێوان ئیمەیلە تاکەکه‌سیه‌کانی" هیلاری کلینتۆن"دا هه‌یه‌.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵ مێهر بە گێڕانەوە لە هەواڵدەریی سپۆتینگ، سێناتۆرێکی ئەمریکی لە وتارێکدا بوونی ناوی سیخوڕی ئەمریکی لەسێدارە دراو، لە ناو ئیمەیلە تاکەکه‌سییەکانی وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکای پشتڕاست کردەوە.

" تام کاتێن " ڕایگه‌یاند که‌ ناوی " شەهرام ئەمیری" لە نێو ئیمەیلە تاکەیی و نهێنییه‌کانی " هیلاری کلینتۆن " وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا و بەربژێری ئێستای حیزبی دێمۆکرات لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری ئه‌و وڵاته‌دا  دۆزراوه‌ته‌وه‌ و قسه‌یان پێکه‌وه‌ کردووه.

" ئه‌و هه‌روه‌ها وتی: ناوی " شەهرام ئەمیری " لە ئەو ئیمەیلانەدا هاتووە کە لە نێوان " هیڵاری کلینتۆن " وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا و ڕاوێژکارەکانی دەساوده‌س دەکرا و هەروەها لە سێرڤێری تایبەتیی ناوبراویشدا سەیڤ بووە.

کاتێن لەگفتوگۆی خۆی لەگەڵ کەناڵی سی بی ئێس لە ئەم بارەیەوە زیاتر وتی: ئێوە (هیلاری کلینتۆن) لە نێو ئیمەیلە تاکەییەکانی خۆتاندا ناوی ئەو لێکۆڵه‌ره‌ ئێرانیەتان هێناوە کە له‌م دواییانه‌دا لە سێدارە دراوە.

ناوبراو ڕاشیگەیاند: لەو ئیمەیلانه‌ی کە لەسەر سێرڤێری تاکەکه‌سی هیلاری کلینتۆن سەیڤ بوونە، گفتوگۆ لە نێوان ڕاوێژکارانی ئەو سەبارەت بە شەهرام ئەمیری کراوه‌.

ئەم سێناتۆرە کۆماری خوازه‌ لە درێژەدا وتی: ئەم کارە نیشان دەدا کە چەندە کلینتۆن لە هێشتنەوەی زانیاری وا گرینگ و هەستیار بێ که‌مته‌ر خه‌م بووه.  

شیاوی باسە، ڕۆژی ڕابڕدوو، " موحسنی ئێژەیی"  وتەبێژی ده‌زگای قه‌زای کۆماری ئیسڵامی ئێران ڕایگەیاندبوو کە " شەهرام ئەمیری " فیزیکزانی ئێرانی پاش سەلماندنی تۆمەتی سیخوڕی ناڤۆکی بۆ ئەمریکا و پشتڕاس کردنەوەی حوکمەکەی لە دادگای سەرەتایی و باڵای ئێرانەوە سزا درا بە سێدارە و ئەم بڕیاره‌ی به‌سه‌ردا جێبه‌جێ کرا.

News ID 4765

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