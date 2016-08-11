بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵ مێهر بە گێڕانەوە لە هەواڵدەریی سپۆتینگ، سێناتۆرێکی ئەمریکی لە وتارێکدا بوونی ناوی سیخوڕی ئەمریکی لەسێدارە دراو، لە ناو ئیمەیلە تاکەکهسییەکانی وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکای پشتڕاست کردەوە.
" تام کاتێن " ڕایگهیاند که ناوی " شەهرام ئەمیری" لە نێو ئیمەیلە تاکەیی و نهێنییهکانی " هیلاری کلینتۆن " وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا و بەربژێری ئێستای حیزبی دێمۆکرات لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری ئهو وڵاتهدا دۆزراوهتهوه و قسهیان پێکهوه کردووه.
" ئهو ههروهها وتی: ناوی " شەهرام ئەمیری " لە ئەو ئیمەیلانەدا هاتووە کە لە نێوان " هیڵاری کلینتۆن " وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا و ڕاوێژکارەکانی دەساودهس دەکرا و هەروەها لە سێرڤێری تایبەتیی ناوبراویشدا سەیڤ بووە.
کاتێن لەگفتوگۆی خۆی لەگەڵ کەناڵی سی بی ئێس لە ئەم بارەیەوە زیاتر وتی: ئێوە (هیلاری کلینتۆن) لە نێو ئیمەیلە تاکەییەکانی خۆتاندا ناوی ئەو لێکۆڵهره ئێرانیەتان هێناوە کە لهم دواییانهدا لە سێدارە دراوە.
ناوبراو ڕاشیگەیاند: لەو ئیمەیلانهی کە لەسەر سێرڤێری تاکەکهسی هیلاری کلینتۆن سەیڤ بوونە، گفتوگۆ لە نێوان ڕاوێژکارانی ئەو سەبارەت بە شەهرام ئەمیری کراوه.
ئەم سێناتۆرە کۆماری خوازه لە درێژەدا وتی: ئەم کارە نیشان دەدا کە چەندە کلینتۆن لە هێشتنەوەی زانیاری وا گرینگ و هەستیار بێ کهمتهر خهم بووه.
شیاوی باسە، ڕۆژی ڕابڕدوو، " موحسنی ئێژەیی" وتەبێژی دهزگای قهزای کۆماری ئیسڵامی ئێران ڕایگەیاندبوو کە " شەهرام ئەمیری " فیزیکزانی ئێرانی پاش سەلماندنی تۆمەتی سیخوڕی ناڤۆکی بۆ ئەمریکا و پشتڕاس کردنەوەی حوکمەکەی لە دادگای سەرەتایی و باڵای ئێرانەوە سزا درا بە سێدارە و ئەم بڕیارهی بهسهردا جێبهجێ کرا.
Your Comment