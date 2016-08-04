به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر له‌ سه‌رچاوه‌ کوردییه‌کانی عێراق، به‌پێی به‌یاننامه‌ی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی گشتی ئێزیدییه‌كان، له‌ سه‌ره‌تای هێرشی داعش بۆ سه‌ر شه‌نگال له‌ سه‌ره‌تای مانگی ئابی ۲۰۱۴، به‌ گشتی ۶۴۰۴ كه‌س كه‌وتنه‌ به‌ر ده‌ستی داعش، كه‌ ۳۵۳۸ كه‌سیان ژن و كچن.

هه‌روه‌ها نزیكه‌ی ۱۲۰۰ كه‌سیش گیانیان له‌ ده‌ست داوه‌.له‌كۆی دوو هه‌زار و ۶۴۰ رزگاركراو، ۹۵۳ كه‌سیان ژن و كچن و ۳۲ دیكه‌ پیاون. هه‌روه‌ها ۶۸۴ كه‌سی تر منداڵی له‌ ره‌گه‌زی نێرن و ۷۵۷ تریش منداڵی كچن.

له‌ كۆی سێ هه‌زار و ۷۶۴ كه‌سی كه‌ هێشتا له‌ژێر ده‌ستی داعشدا ماون، هه‌زار و ۹۱۴ كه‌سیان له‌ ره‌گه‌زی مێن و هه‌زار و ۸۵۰ كه‌سی دیكه‌ له‌ ره‌گه‌زی نێرن.

نزیكه‌ی ۳۴۰ هه‌زار كه‌س له‌ شه‌نگال ئاواره‌ بوونه‌. نزیكه‌ی ۶۰ هه‌زار كه‌سی تر له‌ باشیك و به‌حزان و ناوچه‌كانی تر ئاواره‌ بوونه‌، كه‌ رێژه‌ی هه‌ره‌ زۆریان له‌ هه‌رێمی كوردستانن و هه‌ندێكێشیان بۆ سووریا و تورکیا کۆچیان کردووه‌.

رێكخراوی داعش نزیكه‌ی ۶۴ مه‌زارگه‌ و په‌رستگاكانی ئێزیدیان له‌ناو بردووه‌، ته‌واوی شارۆچكه‌ و ناحیه‌ و گونده‌كانی داگیركراویشیان تاڵان كردووه‌.

به‌ گوێره‌ی هه‌واڵێکی کوردستان ۲۴، حوسین كورۆ به‌ڕێوەبەری نووسینگەی رزگارکردنی كوردانی ئێزدی له‌ دهۆك رایگه‌یاند که‌ نزیکەی هەزار و ۴۰۰ منداڵ لە سەربازگەكانی داعش له‌ رەققە، تەلەعفەر و موسڵ مەشق و راهێنانیان پێ دەکرێت.

كورۆ له‌ كۆنگره‌یه‌كی رۆژنامه‌وانیدا وتی: دوو هه‌زار و ۷۴۵ منداڵ به‌ بێ دایك و باوك ماونه‌ته‌وه‌، زیاتر له‌ ۳۰ گۆڕی به‌كۆمه‌ڵ ته‌نیا له‌ناوچه‌ رزگاركراوه‌کان دۆزراونه‌ته‌وه‌.