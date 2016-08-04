گەشتی سێ مانگەی مەشخەڵی ئۆڵەمپیک ئەمڕۆ کۆتایی پێ هات و مەشخەڵه‌که‌ به‌ به‌له‌م گه‌یێندرایه‌ شاری ڕیۆدۆژانیرۆ.