  1. وه‌رزش
AP ١٣٩٥ گەلاوێژ ١٤ ٠٨:٤٨

مەشخەڵی ئۆڵەمپیک بە بەلەم گه‌یێندرایه‌ ڕیۆ

مەشخەڵی ئۆڵەمپیک بە بەلەم گه‌یێندرایه‌ ڕیۆ

گەشتی سێ مانگەی مەشخەڵی ئۆڵەمپیک ئەمڕۆ کۆتایی پێ هات و مەشخەڵه‌که‌ به‌ به‌له‌م گه‌یێندرایه‌ شاری ڕیۆدۆژانیرۆ.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەشخەڵی ئۆڵەمپیک ڕۆژی چوارشەممە سێهەمی ئووت بە بەلەمێک گه‌یشته‌ ڕیۆ.

حەوت بەلەمەوانی میداڵ هێنەری برازیلی ئەم مەشخەڵە دەگوازنەوە و بۆ ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئۆڵەمپیکی ۲۰۱٦ دەیبەنە یاریگەی ماراکانەوە.

بەلەمەوانی، بۆ برازیلیەکان گرینگایەتیێکی زۆری هەیە و وه‌رزشێکه‌ کە ئەوان زیاترین نیشانی ئۆڵەمپیکیان تێدا بردووەته‌وه‌.

بە گوێرەی هەواڵی سایتی کێبڕکێیەکان، " تۆرین گرائێل "، بەلەمەوانی ئەفسانەیی برازیل، یەکێک لە کەسانێکە کە لە نێوان ئەم حەوت کەسەدا بەرچاوە. ئەو پێنج میدالیای بردۆتەوە.

مەشخڵی ئۆڵەمپیک گەشتێکی ۲۰ هەزار کیڵۆمەتری هەبووە.

News ID 4644

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