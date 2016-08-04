بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەشخەڵی ئۆڵەمپیک ڕۆژی چوارشەممە سێهەمی ئووت بە بەلەمێک گهیشته ڕیۆ.
حەوت بەلەمەوانی میداڵ هێنەری برازیلی ئەم مەشخەڵە دەگوازنەوە و بۆ ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئۆڵەمپیکی ۲۰۱٦ دەیبەنە یاریگەی ماراکانەوە.
بەلەمەوانی، بۆ برازیلیەکان گرینگایەتیێکی زۆری هەیە و وهرزشێکه کە ئەوان زیاترین نیشانی ئۆڵەمپیکیان تێدا بردووەتهوه.
بە گوێرەی هەواڵی سایتی کێبڕکێیەکان، " تۆرین گرائێل "، بەلەمەوانی ئەفسانەیی برازیل، یەکێک لە کەسانێکە کە لە نێوان ئەم حەوت کەسەدا بەرچاوە. ئەو پێنج میدالیای بردۆتەوە.
مەشخڵی ئۆڵەمپیک گەشتێکی ۲۰ هەزار کیڵۆمەتری هەبووە.
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