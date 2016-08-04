به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، دواین ڕاپرسی ئهنجام دراو له لایهن ئاژانسی ڕۆیترز و ناوهندی ئیپسووس نیشانی دهدات که هیلاری کلینتۆن، نوێنهری دیموکڕاتهکان بۆ سهرۆک کۆماری ۲۰۱۶ی ئهمریکا توانی ۸ له سهد له دۆناڵد ترامپی کۆماری خواز پێش کهوێت.
ئهگهرچی کلینتۆن له مانگی زایینی مهیهوه بهردهوام به نیسبهت ترامپهوه پێگهیهکی باشتری ههبووه، بهڵام ئهمجارهیان دوای ئهوهی ترامپ سووکایهتی به بنهماڵهی موسوڵمانێکی ئهمریکایی کرد، ئهوهندهی دیکه دهنگهکانی زیادی کرد.
له ڕاپرسی ئانلاینی ڕۆیترز که له ماوهی ۲۸ی جولای تاکوو یهکی ئاگوست ئهنجام بووه، له نێوان ۱۲۸۹ دهنگدهر، ۴۳ له سهد دهنگیان به کلینتۆن داوه و ۳۵ له سهد دهنگیان به ترامپی کۆماری خواز داوه.
ئهمه یهکهمین ڕاپرسی ڕۆیترزه که له دوای بهڕێوه چوونی کۆنوانسیۆنی حزبی دیموکڕاتی ئهمریکا ئهنجام دراوه، لهم کۆبوونهوهدا کلینتۆن وهک دواین بهربژاری دیموکڕاتهکان ههڵبژێردرا.
له میانهی ڕۆژانی پێشوودا ڕهخنه گرتن له ترامپ تا ئاستێکی باڵا زۆری کردووه و تهنانهت باراک ئۆباما و فرانسوا ئۆلان به ڕوونی ئیدانهی قسهکانی دۆناڵد ترامپیان کرد، تاکوو ئهو جێگهی ئۆباما وتی که ترامپ شایهستهی کورسی سهرۆک کۆماری ئهمریکا نییه و ئۆلاندیش ئاشکرا وتی که له قسه و بۆچوونهکانی ترامپ بێزم دێتهوه.
Your Comment