به راپۆڕتی ئاژانسی مێهر له حوڕییهت دهیلی، "کهماڵ قلیچدار ئۆغڵو" سهرۆکی پارتی کۆماری گەلی تورکیا، یەکێتی ئهورووپا به ریاکاری وهسف کرد و وتی ئەو یەکێتیە به بهرپرسی له بە دهسهڵات گهیشتنی رژیمێکی سهرکوتکهر و دیکتاتۆر.
ئهو له میانهی قسهکانی خۆیدا، دواخستنی کاتی بڵاوکردنهوهی راپۆرتی ئهورووپا، دهربارهی پێشکهوتنهکانی تورکیا بۆ به ئهندام بوون له یەکێتی ئهورووپا، بۆ دوای ههڵبژاردنه پێشوهختهکهی تورکیا به ههڵه وهسف کرد.
قلیچدار ئۆغڵۆ وتی: سیاسهتی یەکێتی ئهورووپا لهگهڵ تورکیا ریاکارانهیه. ئهوان له کۆڕه داخراوهکاندا رهخنه لە حکوومهتی تورکیا دهگرن، بهڵام کاتێک دێنه دهرەوە شتێکی دیکه دهڵێن.
ئهو وتی: ئهم کرداره لهگهڵ بایهخهکانی یەکێتی ئهورووپا یهک ناگرێتهوه. پارتی دهسهڵاتداری داد و گهشه هان دهدات له جیهانی مودێڕن ڕەوایی وهربگرێت و بۆ ئهم مهبهستهش ئامادهیه ههرجۆره سازشێک بکات و یەکێتی ئهورووپا لهم شته ئاگاداره و لهم دهرفهته بههره دهبات.
قلیچدار ئۆغڵو به ئاماژه به تێکۆشانی پارتی دهسهڵاتدار بۆ گۆڕانی یاسای بنهڕهتی تورکیا و ئاڵوگۆڕ له سیستمی پارلمانیهوه بۆ سهرۆکایهتی، وتی: له ساڵی ۲۰۱۰ من لهمبارهوه به یەکێتی ئهورووپام وت که ههموارکردنهوهی یاسای بنهڕهتی دهبێته هۆی ئهوهی که له تورکیا رژیمێکی سهرکوتکهر دروست بێت. بهسهر ئهمهشدا، ئهوان لهم شته پشتیوانییان کرد و دهرنجامهکهی هاتنه سهرکاری تاکه رژیمێکه به دهسهڵاتی رههای تاکهکهسێکهوه.
شایانی باسه، چهند رۆژ پێش ههڵبژاردنی پارلمانی له تورکیا، ئانگێلا مێرکێل، سهرۆکی باڵای ئهڵمانیا به سهردانێک گەیشته تورکیا که رهخنهی زۆری مەکۆوە سیاسییهکانی ئهم وڵاتهی بهدواوه بوو، ئهوان ئەم سەفەرەیان وهک پشتیوانی ئهڵمانیا و یەکێتی ئهورووپا له پارتی دهسهڵاتداری تورکیا وەسف کرد. کارێک که بووه هۆی ئهوهی تاقمێک له رۆشنبیران و مامۆستایانی زانکۆی تورکیا به واژۆی تۆمارێک داوا له مێرکێل بکهن سەردانەکەی هەڵوەشێنێتەوە.
